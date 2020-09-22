شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلا تعليم وصحة الشرقية يناقشان مع «حجازي» استعدادات العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ورمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، وذلك عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لمناقشة استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد.

تناول الاجتماع استعدادات مديرية الشؤون الصحية، ومديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتكاتف الجهود، بين مختلف مؤسسات الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وحرصاً منها على الحفاظ على الطلاب، كما تم مناقشة الإجراءات المقترح تنفيذها عند إعادة فتح المدارس والمنشآت التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء سير العملية التعليمية، وتدريب الطلاب على أساليب مكافحة العدوي، والتأكد من التهوية الجيدة بالفصول وعدم التكدس، وضمان التباعد وترك المسافات بين الطلاب، مع وضع الملصقات التوعوية عن طرق مكافحة العدوي، والتنبيه على النظافة الشخصية، والطرق الصحية لغسيل الأيدي، وتقديم الإرشادات الصحية بشكل مستمر، فضلا عن تطهير الأسطح والأماكن المشتركة، واستخدام الأكواب الورقية أحادية الاستخدام، مع تجهيز غرف للعزل في حالة ظهور أي حالة مشتبه إصابتها بأمراض معدية.

كما ناقش الدكتور هشام مسعود مع وكيل وزارة الصحة سبل التعاون بين مديرية الصحة والتربية والتعليم، من أجل سلامة الطلاب، مؤكداً على جاهزية كافة الفرق الطبية والزائرات الصحيات، وفرق صحة البيئة والسن المدرسي، للقيام بعملهم داخل المدارس على الوجه الأمثل خلال هذه المرحلة.