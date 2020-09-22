شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية»: إستكمال فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي للعام الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بتفقد مقر توجيه عام المكتبات حيث شهد فعاليات تحكيم مسابقة تحدي القراءة العربي والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الخامس على التوالي واستكملت فعالياتها والتصفيات النهائية بتوجه عام المكتبات بالمنوفية نظرا لدواعي جائحة كورونا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 22، 23 /9 /2020 باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد بين الطلاب وحرصا على سلامة الجميع تم تقسيم الطلاب المشاركين على يومين بواقع 12 طالب لكل يوم .

بعدها اصطحب سويد موجه عام المكتبات في جولة تفقدية لمبنى التوجيه العام وتفقد قاعة الكتب واستمع سويد لشرح تفصيلي لفكرة الترتيب الالكتروني للكتب الموجودة بالمكتبة لتصبح المكتبة الرقمية الالكترونية، كما اطمئن على انتظام العاملين بالمكتبة والتزامهم بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحة الجميع