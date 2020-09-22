شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للأمطار وارتفاع منسوب نهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا برؤساء المدن والاحياء ومديرى المديريات ومديرى المرور والحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية والأزمات لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار وارتفاع منسوب نهر النيل حيث اصدر توجيهاته الفورية لرؤساء المدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لبيارات صرف الأمطار وانها مطابقة للمواصفات، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندسعلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد.

قرر المحافظ تشكيل فرق ادارة الازمة عبر اعداد قاعدة البيانات من خلال متابعة سيارات الكسح واماكن تمركزها وطلمبات الشفط وأماكنها وكذلك المعدات والادوات اللازمة وسيارات الاسعاف وبالوعات الامطار وكذلك كيفية التدريب على التعامل مع الازمات.

أكد الهجان خلال الاجتماع ان المحافظة مستعدة لموسم الشتاء، بوضع خطة، لمواجهة هطول الأمطار، إضافة لاحتمالية زيادة مياه نهر النيل، ويوجد سيناريوهات لمواجهة أي زيادة للمياه.

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كما شدد المحافظ على رفع درجة الإستعداد لمواجهة أي أحداث مع الإلتزام بإستمرار عمل غرف العمليات والمديريات على مدار الـساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفه العمليات المركزية، كذلك تطهير شبكات الصرف الصحى بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق بالاضافة إلى مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي وكذا أعمال تطهير المصارف والترع والمجارى المائية وكذلك مراجعة المبانى الأيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .

كما اكد المحافظ على ضرورة مراجعة المعديات والمراكب النيلية كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار بالاضافة إلى تكثيف أعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وإتخاذ اللازم نحو أعمال الصيانة بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وعلى جانب اخر مراجعة الطرق والكباري والمزلقانات والتشديد على ضرورة إنارتها وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الكهرباء بالاضافة إلى إستنفار جميع المعدات وسيارات شفط المياة واللوادر والجرارات والأطقم العاملة عليها .

وخلال الاجتماع طالب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ سيناريوهات ونماذج محاكاة لكيفية التعامل مع الأزمات وطرق التغلب عليها بما يضمن تقليل الآثار الناتجة عنها والحد من أخطارها .