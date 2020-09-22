شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعني مصطلح «أراضي طرح النهر» التي استدعت تحذير الحكومة من الفيضان؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كانت أراضي طرح النهار وارتفاع منسوب المياه منها أحد أهم الملفات على قائمة أعمال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم إرسال تحذيرات لمختلف المحافظات التي قد تتعرض بعض أراضى طرح النهر بها للغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه، مشيراً إلى أن هذه الأراضى مخالفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد أشار، بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازى حتى يتمكن هؤلاء المواطنون من اتخاذ كافة الاحتياطيات، مؤكداً أن الحكومة تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من الخسائر المحتملة، على الرغم من أن سكانها متعدون على حرم النيل، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وكان متحدث وزارة الريّ قد قال في تصريحات تلفزيونية قبل أيام أن إن الفيضان هذا العام سيكون فوق المتوسط وأعلى من المعدلات في السنوات الماضية، وهو منحة إلهية في ظل الشح المائى الذي تعانى منه مصر، وذلك سيؤدى إلى ارتفاع منسوب المياه في مجرى النيل.

فما هي أراضي طرح النهر؟

طرح النهر كمصطلح يعني الأراضي الطينية على جانبي نهر النيل، وأفرعه كفرع دمياط وفرع رشيد، وتعتبر المنطقة المحيطة بهذه الأفرع منطقة يطلق عليها «حرم النهر»، أي ممنوع البناء عليها بمسافة حول مسار النهر يحددها القانون، ولكن توجد العديد من التعديات السكنية عليها، والمهددة حاليًا بالغرق نتيجة لارتفاع منسوب المياه الاستثنائي.

وتُحكم أراضي طرح النهر بموجب العديد من الأطر القانونية، لعل أولها القانون الصادر عام 1932 لتنظيم التعامل مع هذه الأراضي كأملاك للدولة، فضلاً عن ولاية أي من أجهزة الدولة عليها.

وتتبع أراضي طرح النهر إشراف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كذراع تنفيذي لوزارة الزراعة المصرية.

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وكانت العديد من المحافظات والوحدات المحلية اتخذت احتياطاتها لحماية هذه الأراضي وسكانها، منها الوحدة المحلية بمدينة رشيد قد نبهت على المواطنين بإخلاء الغرف والأقفاض السمكية والزراعات ومخازن المحاصيل تحسُبًا لغرقها، مع حرص القائمين على الوحدة المحلية بالمتابعة اليومية على مراقبة منسوب المياه بالقناطر، لرصد الخطر وتحديد حدته عبر غرفة عمليات مركزية دائمة الانعقاد.