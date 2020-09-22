شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على معارض «كلنا واحد» للمستلزمات المدرسية بمدن القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت معارض «كلنا واحد» لبيع المستلزمات المدرسية إقبالا من قبل المواطنين بمدن بنها وشبرا الخيمة والخصوص بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % عن مثيلاتها في الأسواق.

أكد اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية أن تلك المعارض تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات ابنائهم الطلاب بأسعار مخفضة بالتنسيق مع تجار السلع المدرسية والمكتبات والغرفة التجارية والتموين بالمحافظة.

قال الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة أن تلك المبادرات هادفة وناجحة وتم إقامة 6 معارض منها تحت شعار «أهلا مدارس» ويضم المعرض الواحد ما يقرب من 18 عارضا للأدوات والحقائب والملابس المدرسية بتخفيضات تصل إلى 30 %.