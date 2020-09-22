شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافي الكوري» يُطلق سلسلة من المقابلات حول تجربة الدراسة في كوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بقيم المركز الثقافي الكوري في بث حي على صفحته على موقع يوتيوب غدا في الساعة الواحدة والنصف لقاء جديد لأحد الطلاب المصريين الحاصلين على منحة الحكومة الكورية بهدف نقل خبراته وتجربته الشخصية حول المنحة الدراسية الكورية إلى كافة المهتمين بالدراسة في الجامعات الكورية

وكان المركز قد أطلق سلسلة من المقابلات المصورة لمن حصلوا على المنحة الدراسية الكوريةوالحياة في كوريا بشكل عام، ومزايا الدراسة والتخصصات التي توفرها الجامعات الكورية، وكيفية التفاعل مع أساتذة وطلاب الجامعة فضلاً عن أسلوب الحياة داخل كوريا بصفة عامة.

ويقوم المركز بتنظيم هذه المقابلات بالتزامن مع إعلان فتح باب القبول للمنحة الدراسية لمرحلة البكالوريوس، التي تتيح لطلبة الثانوية العامة استكمال دراستهم الجامعية في كوريا.