شكرا لقرائتكم خبر عن جامعتى بدر و أسيوط توقعان بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات وتدريب الطلاب بالقطاع الطبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الأستاذ محمد القلا، العضو المنتدب لشركة القاهرة للإستثمار القابضة «CIRA»، المؤسسة لـ«جامعات بدر»، والدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس وتدريب طلاب القطاع الطبى بكليات الجامعتين الحالية بالإضافة إلى جامعة بدر بمدينة غرب أسيوط «مدينة نصر» وبهدف تنسيق التعاون بين الجانبين وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية بينهما وإصدار شهادة مشتركة لتلك البرامج بحضور الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر.

قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر في القاهرة أن الإجتماع تضمن توقيع إتفاقية تعاون تفتح مجالات للعمل المشترك في مختلف التخصصات العلمية والنظرية، بين جامعة أسيوط وجامعة بدر والمقرر افتتاحها قريباً بأسيوط والتى تعد أول إمتداد لجامعة بدر خارج العاصمة والتى تم إختيار الصعيد ليكون مقراً لها وذلك لتخفيف العبء عن الطلاب وأسرهم وهو ما يأتى إستكمالاً للتجربة الناجحة والرايادة التي حققتها «جامعة بدر» بالقاهرة في وقت وجيز والتى نجحت خلال سنوات قليلة في تبوء مكانة متقدمة بين صفوف الجامعات الخاصة.

أضاف رئيس جامعة بدر في القاهرة، أن الإجتماع تضمن إستعراض لأهم المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها في الجامعتين والتى يأتى في مقدمتها إنشاء مدينة طبية متقدمة أمام «العاصمة الإدارية» مباشرة على واجهة طريق «القاهرة – السويس» الصحراوى لتكون ظهيراً لـ«جامعة بدر» في القاهرة؛ وفق أحدث النظم الطبية العالمية، موضحاً أنه تم إستعراض الخطوات التي تمت بالفعل لإطلاق الدراسة بـ«جامعة بدر» في أسيوط خلال العام الجامعى «2021- 2022» والكليات المقرر أن تقدمها الجامعة كمرحلة أولى.. مشيداً بما تشهده جامعة أسيوط من إنجازات متتالية، فضلاً عن الجهد المبذول حالياً لتجهيز أكبر مركز للإصابات والطوارئ على مستوى الجمهورية، والمقرر إفتتاحه مع بداية العام المقبل (2021)، وكذلك إنشائها لأكبر مجمع بحثى على مستوى الجامعات المصرية للدراسات الدقيقة والبينية .

في سياق متصل، أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن إستعداد إدارة الجامعة لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية المتاحة واللازمة لجامعة بدر في ٔسيوط «BUA» من أجل إطلاق النشاط العلمى والبحثى بمختلف كلياتها المقرر أن تبدأ الدراسة بها في العام الجامعى 2021/2022 وذلك على نحو قوى وفاعل يتيح الفرصة لأبناء الصعيد للإلتحاق بركب التعليم العالى في الكليات المناسبة لميولهم ومجموعهم دون الحاجة إلى الإغتراب إلى محافظات العاصمة .

أضاف رئيس جامعة أسيوط، أنه تم خلال اللقاء بحث أطر التعاون والعمل المشترك بين الجامعتين في الفترة المقبل، والتأكيد على ترحيب جامعة أسيوط بدعم الجامعة الوليدة بما يلزمها من كوادر بشرية، وخبرات علمية وتدريبات عملية في مختلف كليات الجامعة.. كشفاً الإجتماع تضمن توقيع إتفاقيتى تعاون بين الجانبين أحدهما في مجال كليتى الطب بكلتا الجامعتين والذى تم بموجبه إتاحة الفرصة لطلاب الطب بجامعة بدر في أسيوط عند بدء الدراسة بها التدريب العملى في مختلف مستشفيات جامعة أسيوط منذ الإلتحاق وحتى سنة الإمتياز، كما تتضمن الإتفاقية التعاون في مجالات الأنشطة العلمية والبحثية وتبادل الأساتذة وتطوير البرامج ذات النفع المشترك .

من جانبه، أكد الأستاذ محمد القلا، العضو المنتدب لشركة القاهرة للإستثمار القابضة «CIRA»، المؤسسة لـ«جامعات بدر»، أن توقيع البروتوكول يأتى في إطار حرص «جامعة بدر»، على توسيع قاعدة الشراكة مع مختلف الجامعات المصرية والعربية والعالمية، لمواكبة أحدث النظم التعليمية ومعايير التنافسية العالمية؛ مما يصب في مصلحة الطلبة ويساعد على تخريج طالب يتمتع بكفاءة عالية يساعد في بناء المجتمع المحلى والدولى.

أشار العضو المنتدب لشركة القاهرة للإستثمار القابضة «CIRA»، أن البروتوكول بين جامعتى بدر وأسيوط على كافة مستويات البحث العلمى والتبادل الطلابى والدراسات العليا.. موضحاً أنه التعاون سيكون في جميع البرامج العلمية الحالية والمستجدة وتبادل الأساتذة والباحثين وتنظيم المحاضرات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية والمؤتمرات وورش العمل.

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شهد مراسم توقيع البروتوكول، الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة والمجتمع، الدكتور محمد الشنوانى، عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر، الدكتور أحمد مخلوف، عميد كلية الطب البشرى بجامعة بدر، الدكتور عصام الزناتى، عميد كلية الحقوق بجامعة بدر، الأستاذ مصطفى حسن، الأمين العام المساعد لجامعة أسيوط، دينا مصطفى، مدير عام الإعلام بجامعة أسيوط، إبراهيم عبدالتواب، مدير مكتب رئيس جامعة أسيوط بالقاهرة.. وفى ختام اللقاء أهدى رئيس جامعة بدر نظيره بجامعة أسيوط درع الجامعة تقديراً وتكريماً له.