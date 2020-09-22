الوكيل البابوى للروم بالاسكندرية يترأس صلاة الماء المقدس لتبريك المدرسة اليونانية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس، والوكيل البطريركي للأقباط الروم الارثوذكس فى الإسكندرية، صلاة الماء المقدس لتبريك المدرسة اليونانية في الإسكندرية Tositsaio و Averofio بمقر المدرسة الثلاثاء. وقال "ناركسيوس" أن الصلاة التى رأسها نيابة عن بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الارثوذكس البابا ثيودروس الثاني، جاءت استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2020 - 2021. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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