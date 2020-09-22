شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تجهيز المعمل المركزى للاختبارات الإلكترونية في جامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تتخذ كافة استعدادها للعام الجامعي القادم ٢٠٢٠_٢٠٢١ والذى سيطبق فيه ولأول مرة نظام التعليم الهجين الذي يمزج ما بين الدراسة بالتعليم التقليدي الحضوري وبين أسلوب التعلم الإلكتروني الذي يعتمد على توظيف برامج الاتصالات المختلفة في إرسال وتلقي المقررات التعليمية وتطبيق التقنيات التفاعلية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الاستعدادات المختلفة لبدء العام الدراسي تشمل النواحي الأكاديمية والإدارية فضلا عن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالاضافة إلى استعدادات المدن الجامعية.

جاء ذلك اثناء جولة الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التفقدية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢سبتمبر يرافقه الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري والدكتور إبراهيم عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق و الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري والمهندسة هبة أمام مدير عام الإدارة الهندسية.

تأتي الجوله بهدف الوقوف علي اخر ما تم فى تجهيز معامل الإختبارات الالكترونية

وأشارت الدكتورة داليا منصور أن الكلية قامت بتجهيز ٤ قاعات للاختبارات الاليكترونية بسعة ٥٠٠ جهاز كل قاعة مجهزة بما يقرب من ١٥٠ جهاز.