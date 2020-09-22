شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور مساعدا لوزير الرياضة للتطوير الاستثمارى والمشروعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرار تعيين اللواء محمد نور سالم مساعدا للوزير للتطوير الاستثمارى والمشروعات، ويعد اللواء محمد نور أحد قيادات وزارة الشباب والرياضة، شغل العديد من المناصب من مدير عام العلاقات العامة والإعلام ، ووكيل وزارة لعدد من قطاعات مكتب الوزير، التنمية الرياضية ، الاستثمار الرياضي ، الأداء الرياضي ، ثم مديراً تنفيذياً للمجلس القومي للرياضة.
كما تم تعيين الدكتور أحمد الشيخ مديراً تنفيذياً لوزارة الشباب والرياضة، والذى يعد أحد القيادات التنفيذية بالوزارة والتى تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرات التنفيذية والوظيفية والعلمية، حيث شغل عدة مناصب تنفيذية بالوزارة قبل صدور قرار الوزير بتعيينه مديرا تنفيذيا كان آخرها توليه وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيسا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومن قبلها شغل منصب مدير عام التخطيط والمتابعة بالوزارة.
وتقيم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي حفل ختام مبادرة " تحدي الشباب 2020" والتي أطلقتها شهر يناير الماضي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة بلان الدولية، وذلك يوم الخميس المقبل بمركز التعليم المدني بالجزيرة ، ويتم خلال الحفل تكريم الفرق الخامسة الفائزة في التصفيات قبل النهائية من المبادرة، بحضور وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، السيد جيرمي هوبنكز مسئول منظمة اليونيسيف بمصر، السيدة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
وتتضمن فعاليات الحفل عرض فيديو الفرق الفائزة المتأهلين للمرحلة المقبلة، وتختتم الفعاليات بفتح حوار ومناقشات مع الشباب الفائز من المشرعات الفائزة ، يعقبه توزيع الشهادات.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد نور مساعدا لوزير الرياضة للتطوير الاستثمارى والمشروعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.