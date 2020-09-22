شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرشدين السياحيين يتابع مع وزارة التضامن صرف الدعم للأعضاء المُستبعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إنه أجرى زيارة لوزارة التضامن الاجتماعى، بصحبة ياسر عبد الوهاب وكيل نقابة المرشدين السياحيين، للوقوف على ما تم من إجراءات حيال شكوى المرشدين السياحيين المستبعدين، وغير المتمكنين من صرف مبلغ الـ1000 جنيه، الخاصة بالدفعة الأولى من الدعم الاستثنائى الذى أقرته وزارة التضامن للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة 4 أشهر.

وأوضح النحلة، أنه تم عقد اجتماع مع الدكتورة وفاء عبده رئيس الادارة المركزية لشؤن مكتب وزيرة التضامن الاجتماعى، ورانيا عزت مدير عام المكتب الفني للوزيرة، مضيفا: وقد تم التأكيد من جانب النقابة على أن كافة الرسائل التي تلقاها المرشدين السياحيين المُستبعدين كأسباب استبعاد ليس لها أساس من الصحة علي الإطلاق، لافتا إلى أنهم طالبوا بالصرف لكافة المرشدين السياحيين.

وأشار إلى أن الدكتورة وفاء عبده، أكدت أن أى مرشد تقدم بتظلم للوزارة سيتم الصرف له فور إنتهاء الدراسة من جميع الحالات المتظلمة من عدم الصرف، حتى فى حال انتهاء الدراسة بعد موعد الصرف المحدد ، لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنسق مع وزارة السياحة والآثار، وأن الصرف يخضع لضوابط من وزارة السياحة .

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ولفت نقيب المرشدين السياحيين، إلى أن وزارة التضامن، تدرس كافة التظلمات الواردة من النقابة، أو التى تلقتها من خلال بوابة شكاوي الوزارة، أو بوابة رئاسة الوزراء، مثمنا الجهد الذى تبذله الوزارة حيال تلك المشكلة، مؤكدا أن النقابة لن تتوقف عن التواصل والمتابعة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ورئاسة مجلس الوزراء، حتي يصل الدعم لكل المرشدين السياحيين، مشيرا إلى أن كل السعي النقابي، وتوجيهات رئيس الوزراء، هدفها الأول والأخير هو رفع المعاناة عن المرشدين السياحيين جميعا بسبب توقف الدخل تماما، جراء جائحة كورونا.

كانت قد بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، 8 سبتمبر الجارى، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار؛ صرف ألف جنيه كدعم استثنائى للمرشدين السياحيين، تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد؛ لمساعدة الأسر على مواجهة زيادة الأعباء خاصة مع قرب عودة المدارس والجامعات.