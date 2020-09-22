شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 104 أطنان لحوم صكوك أضاحى فى 25 محافظة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع المديريات الإقليمية فى وزارة الأوقاف عن قيام الوزارة خلال الأسبوع المقبل بداية من يوم الجمعة 25 سبتمبر الجارى، وحتى الخميس 1 أكتوبر توزيع لحوم صكوك الأضاحى فى الأسبوع الثامن على التوالى، حيث سيتم توزيع 104 أطنان فى 25 محافظة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المحافظات التى سيتم التوزيع بها هي:"القاهرة – الجيزة – بنى سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الإسكندرية – القليوبية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية – شمال سيناء – كفر الشيخ – الأقصر – أسوان – دمياط – بور سعيد – مطروح – جنوب سيناء – الوادى الجديد"، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه 886 طن حتى الآن.

وشددت الوزارة على غرفة العمليات تواصل عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية فى عملية التوزيع .