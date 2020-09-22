شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يدعو نقابات القارة السمراء للعمل المشترك فى مواجهة وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى، المنظمات العمالية فى القارة السمراء إلى المزيد من التضامن بين الدول الإفريقية للتصدى لوباء كورونا، والتعاون للحيلولة دون انتشار الوباء والتسارع لتبادل الآراء ولمشاركة الاستنتاجات حول العلاج ومن أجل انتاج لقاح يحمى البشرية من هذا الفيروس القاتل.

جاء ذلك خلال كلمة "المراغي" صباح اليوم الثلاثاء فى ندوة عبر وسيلة التواصل الاجتماعى على الانترنت "زووم" ،نظمتها منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، وتحدث فيها خبراء أفارقة، وقيادات من "المنظمة"، ومنهم أرزقى مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، وفرنسيس أتولى رئيس "المنظمة"، وماريا هيلينا اندرى، مدير مكتب الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأكد "المراغى" على أهمية الدور الذى تلعبه النقابات العمالية حول العالم لمواجهة مخاطر هذا الوباء خاصة على الطبقة العاملة ،موضحاً أن منظمات دولية تتمتع بالثقة مثل منظمة الصحة العالمية كشريك موثوق فى بياناته ونصائحه، وقال :"النضال لم ينتهى بعد ، مازال أمامنا العديد من التحديات من أجل حماية العمال واحترام حقوقهم الأساسية ومن أجل إرساء افضل نظام حماية صحية و اجتماعية لهم خلال فترة الأزمة وما بعدها ."

وبدأ "المراغى" كلمته الرسمية قائلاً:"بالأصالة عن نفسى وعن زملائى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ممثلى الملايين من عمال مصر ، يسعدنى أن أشارك معكم اليوم فى اجتماع منظمة الوحدة النقابية الأفريقية (الأواتو ) حول التاثير الاقتصادى والاجتماعى لجائحه كورونا على عمال أفريقيا ".

وقال :"تمر دول العالم فى الوقت الحالى بجائحة عالمية بتفشى فيروس كوفيد 19، والذى تسبب فى إصابه أكثر من 30 مليون إنسان وموت ما يقارب من مليون شخص ،ومما لاشك فيه أن العمال هم من أكثر الفئات تضرراً بهذه الأزمة وخاصة من العمالة غيرالمنتظمة وعمال قطاع السياحة ،والعاملين فى القطاع الخاص ، فقد تسببت فى بطالة 25 مليون عامل على مستوى العالم وذلك وفقا لأول تقرير لمنظمة العمل الدولية بعد بداية أزمة كورونا. "

وحول دور "عمال مصر" فى مواجهة "كورونا " قال رئيس "عمال مصر":"مصر من الدول التى سارعت باتخاذ إجراءات احترازية مبكرة للحفاظ على صحة المواطنين والوقاية للحيلولة دون انتقال العدوى وانتشار الفيروس عن طريق رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطيين ،وكما قامت الدولة بتقليص العمالة فى المنشأت،والعمل بنظام التناوب لحمايتهم من انتشار العدوى".

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وأضاف "المراغي" :"..وقد لعب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دور مهم :"1" فمنذ بداية أزمة كورونا أنشانا صفحة على موقع الاتحاد العام لتوعية العمال بأعراض الفيروس وطرق الوقاية منه ونشر كل ما يصدر من بيانات وإرشادات صادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان بمصر "2" كما قام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتنسيق مع لجنة مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لصرف إعانات مالية للعمالة الغير منتظمة المتضررين لمساعدتهم على مواجهة الظروف الراهنة .."3" تم عقد اتفاقيات جماعية فى بعض المصانع الخاصة والفنادق تنص على أن العمال تحصل على أجرهم كاملا خلال فترة الاغلاق التام التى كانت خلال فترة تفشى الوباء بمصر"4" قامت اللجان النقابية بالهيئات والشركات بالاهتمام وتوعيه العمال بضرورة اتباع الارشادات وطرق الوقاية واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء ".

وتطرق رئيس "عمال مصر" إلى الدور العظيم الذى قام به العاملين فى القطاع الصحى الذين فى الصفوف الأمامية وهم الأكثر تعرضا للاصابة ولكنهم قاموا بواجبهم الانسانسى على اكمل وجه.

وقال "المراغى " أن "كورونا" يواصل تهديده للإقتصاد والمجتمع فى كل بلد والاقتصاد العالمى والمجتمع البشرى جميعا،وهو ما يتطلب التكاتف والتعاون ،ليس فى موضوع "كورونا " فقط ،بل فى مواجهة كافة التحديات ،مطالبا بالمزيد من هذه النوعية من الندوات ،مشيداً بجهود منظمة الوحدة النقابية الأفريقية لتضامنهم مع عمال السودان الشقيق،وأعلن تضامن اتحاد عمال مصر مع الحركة النقابية السودانية وكذلك مع الشعب السودانى الذى عانى من أزمة السيول والفيضانات خلال الفترة السابقة.



ويشار هنا إلى أن منظمة الوحدة النقابية الأفريقية "الأواتو" تضم فى عضويتها ممثلى العمال من 52 دولة ،وتسعى إلى ترسيخ الوحدة والعمل المشترك بين نقابات قارة أفريقيا ،من أجل مواجهة التحديات ،والدفاع عن حقوق الملايين من العمال .

وفى كلمته رحب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية بالمشاركين مؤكدا على الدور الذى لعبته المنظمة ونقاباتها فى مواجهة اثار فيروس كورونا المستجد الذى يهدد العالم أجمع من خلال التنسيق والعمل المشترك لمواجهة ليس فيروس كورونا فقط بل كل التحديات ومنها رفض الإرهاب و الإرهابيين ..ومساندة كل مشاريع التنمية وزيادة الإنتاج .

وقال وهب الله ان الدولة المصرية والنقابات العمالية لعبت دورا بارزا فى دعم العمالة غير المنتظمة ،والمنتظمة ،والنزول الى مواقع الانتاج من اجل التوعية والتدريب لمواجهة هذا الوباء ..وأشاد وهب الله بدور القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تلك خطة المواجهة التى تمثلت فى دعم صناديق الدعم وأيضا إعطاء إمتيازات لاصحاب الأعمال من أحل الحفاظ على العمالة ...