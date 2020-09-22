شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تختتم دورة "فنون الكتابة الصحفية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فعاليات الدورة التدريبية «فنون الكتابة الصحفية»، التي نظمتها جريدة "الرواق" الصادرة عن المنظمة، لطلاب وطالبات كليات الإعلام بجامعة الأزهر.

وهنأ أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدارسين بالدورة ،وطالبهم بتحصيل العلم النافع الجاد والاجتهاد والتفوق وترسيخ قيم الانتماء والإيجابية والوسطية، في إطار رسالة الأزهر الشريف، والمستمدة من رسالة ديننا الحنيف .

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وأكد ياسين أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تهدف إلى الإستفادة من الأزهريين على مستوى العالم، وتقديم كافة الدعم لهم لنشر صحيح الدين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 20 فرع للمنظمة على مستوى العالم لنشر صحيح الدين الإسلامي، كما أن المنظمة تقدم خدماتها لأبناء الوطن من خلال فروعها المنتشرة فى كل ربوع مصر.

وأضاف الدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة ومستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أن المنظمة تحتضن أبنائها من مختلف دول العالم، فضلا عن طلاب وطالبات جامعة الأزهر فى إطار رسالتها لنشر المنهج الأزهرى، ونبذ العنف والتطرف، محذرًا مما يتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية خاصة ما يتعلق منها بالشائعات والأفكار المتطرف والهدامة، لافتًا إلى أنه يجب على الطلاب والطالبات الحياد في التعبير عن آرائهم وأن يحثوا على نشر أخلاق المسلم، ونشر صحيح الدين الإسلامى.