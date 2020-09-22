شكرا لقرائتكم خبر عن 555 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء فى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة و شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

وأوضح شاكر في بيان له اليوم أنه فى نطاق قطاع شمال سيناء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (165 الف) مشترك ويضم حوالى 51 مركز وقرية تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 103 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 4 موزعات جهد متوسط

- 295 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

- 31 سكينة هوائية جهد متوسط .

- 21 وحدات ربط حلقى جهد متوسط .

- 815 عامود هوائى جهد متوسط .

- 95 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

- 70كم خطوط أرضية جهد متوسط .

- 2333 عامود جهد منخفض.

- 765 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 625 كم خطوط أرضية جهد منخفض.

- 103 صندوق توزيع جهد منخفض .

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع شمال سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 452 مليون جنيه متمثلة فى :

- توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية الجديدة

- توصيل التيار لمصنع رخام الجفجافة بوسط سيناء

- توصيل التيار الكهربائي لعدد 30 منزل بدوي بقرية الجوفة برمانة

- توصيل التيار الكهربائى لعدد76 منزل بدوي بقرية الجوفة برمانة

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- تغذية قري سهل الطينة ضمن مشروع استصلاح 400 الف فدان

- توصيل التيارالكهربائى لانارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين (مرحلة ثانية)

- مشروع تغذية مدينة رفح الجديدة

- توصيل التيار الكهربائى لمشروع 12 تجمع بدوى تنموى بشمال سيناء

- مشروع تدعيم مدينة الشيخ زويد بخط مزدوج الدائرة

- مشروع تغذية سوق الجملة الجديد

- مشروع تغذية عمارات السيل

- مشروع انارة الطريق الدولي حتي الروضة

- مشروع تغذية محطة رفع مياة - كرم ابو نجيلة

- توصيل التيار لمحطة مياة ابوصقل

- مشروع تغذية محطة تحلية المياة بالسكادرة

- م توصيل التيار لمحطة مياة غرب العريش

- توصيل التيار الكهربائى لقرية الامل

- توصيل التيار الكهربائى لانفاق شمال الاسماعيلية اسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الامنية بقدرة 26م ف ا.

- توصيل التيار الكهربائى لانفاق بورسعيد اسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الامنية بقدرة 26م ف

وتأتى هذه الأعمال تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للإهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على ارضها

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.