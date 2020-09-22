شكرا لقرائتكم خبر عن حطم أرقام جينيس وهزم الشلل الرباعى.. حكاية أسطورة الغطس ولاء حافظ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لم أفقد الأمل فى الحياة وسأظل متمسكا به طوال حياتى رغم إصابتى بشلل رباعى وفقدى إحدى كليتيى واستئصالي المرارة بسبب حادث تعرضت له بسيارتى " هكذا تحدث لنا القبطان ولاء حافظ الذى حفر اسمه فى سجلات العظماء بموسوعة جينيس العالمية.





”الخليج 365” التقت البطل القبطان ولاء حافظ صاحب أول غطسة فى قناة السويس الجديدة وروى لنا تفاصيل بطولته وحكايته.

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وقال: "فى البداية تعرضت فى عام 2016 لحادث عندما كنت أقود سيارتى واصطدمت بى "تريلا" على طريق السويس وكنت بين "الحياة والموت " وبسبب خطأ طبى أصبت بفيروس "الكابسيلا" وهو من أخطر الفيروسات مما تسبب فى استئصال المرارة وإحدى الكليتين ودخلت فى غيبوبة لمدة شهرين نتج عنها عمل شق حنجرى لتنظيم عملية التنفس وفقدت القدرة على الكلام والرؤية وفى النهاية إصابتى بشلل رباعى أفقدنى الحركة تماما لكن رغم كل ذلك لما أيأس أو أفقد الأمل فى الحياة".

وأضاف قائلا: "الغوص هو رياضتى التى أعشقها وتم تسجيل اسمى بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأول غطاس فى العالم يستمر تحت الماء لمدة 3 أيام متواصلة حاملا علم مصر، كما عبرت قناة السويس بطول القناة الجديدة 55 كيلو لمدة 45 ساعة قبل افتتاحها الرسمى بيوم واحد وصاحب غطسة أطول سلسلة بشرية".