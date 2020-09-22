شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الرى يبحث مع المسطحات المائية الترتيبات اللازمة بشأن ارتفاع منسوب النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى، باللواء محمد فاروق، مدير المنطقة المركزية لشرطة المسطحات المائية، والعميد وائل الشيخ مباحث المسطحات المائية، بحضور المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه والمهندس عبدالسلام جابر رئيس الادارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل وفرعية بالقاهرة الكبري، وذلك لاجراء الترتيبات اللازمة بشأن حالة ارتفاع المناسيب المتوقعه وايضا التنبيه على مسئولي القري على جانبي فرعي رشيد ودمياط وإجراء اللازم حيال الأمر.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لمتابعة موسم الفيضان وارتفاع مناسيب المياه بفرعي رشيد ودمياط واستكمالا للتنسيق اللازم بين جهات الوزارة والجهات المنوطة بالأمر.

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وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى قد عقد اجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الادارات المركزية للجهات والهيئات المختلفة بالمحافظات وذلك لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالي والاستعدادات لموسم الأمطار والسيول، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الوزارة وخصوصاً المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وكذلك التحول لتطبيق طرق الري الحديثة .

ووجه عبد العاطى بقيام رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية وإتخاذ كافة الإجراءات الإحتياطية للتعامل مع إرتفاع المناسيب بما لايؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة ، وكذلك قيام كافة أجهزة الوزارة بالتصدي للتعديات والمخالفات على كافة المجاري المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل بفرعية وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد عبد العاطي على قيام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بحصر جميع المساكن المخالفة التي تتأثر بإرتفاع منسوب المياه والمطلوب إخلائها، واتخاذ كافة الإجراءات بشأنها وكذلك مراعاة اية تأثير قد يحدث على الجزر النيلية وإعداد تقرير يومي بالأراضي والمباني المتأثرة بإرتفاع مناسيب المياه.

