شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يناقش الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، التى ستتم وسط موكب ملكي مهيب يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة.

وخلال الاجتماع استعرضت الشركة المنفذة سيناريو عملية النقل واخراج الموكب الملكي للمومياوات وجميع العناصر الفنية والديكورات التى سيتم تنفيذها داخل المتحف القومى للحضارة المصرية لاستقبال الموكب، بالإضافة إلى اللوحات والمواد الدعائية التى سيتم استخدامها خلال عملية النقل لتزين الشوارع والميادين الممتدة على طول خط السير، والموسيقى المصاحبة للموكب وغيرها من العناصر الفنية الأخرى.

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كما تم مناقشة تصور إخراج نقطة انطلاق الموكب من المتحف المصري بالتحرير ونقطة الوصول واستقبال المومياوات بمكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

جدير بالذكر أن عدد المومياوات التى سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، وتشمل 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات منهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتى الأول، والملكات حتشبوت، والملك ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملك أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.