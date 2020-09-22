شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات.. الطماطم بـ3 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرارا على مدار الأيام الماضية.

‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى- Advertisements ‏‎-الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 4.5 جنيه والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة بـ8.5 جنيه للكيلو والجزر بـ8.5 جنيه والخيار بـ8.5 جنيه.

‏‎-الباذنجان الرومى بـ 4 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ7 جنيهات للكيلو والليمون بـ6 جنيهات.

‏‎-الباميا الخضراء بـ20 جنيها.

‎‏‎‏الفاصرليا الخضراء 21 جنيها

‏‎‏‎-تفاح أمريكى بـ 37 جنيها

‏‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

‏‎‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه.

‏‎‏‎-الموز المستورد 25 جنيها

‎‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيها.

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