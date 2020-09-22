شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "الصدق فى الأقوال والأفعال والهمم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى نص خطبة الجمعة المقبلة الموافق 25 سبتمبر الجارى، تحت عنوان: "الصدق فى الأقوال والأفعال والهمم"، مؤكدة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنها تثق فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

وأعلنت وزارة الأوقاف عن أنها ستفتتح 77 مسجدًا فى 13 محافظة يوم الجمعة المقبل، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد فى تصريحات سابقة أن دور وزارة الأوقاف الرئيسى لن يقف أو يتوقف عند حدود عمارة المساجد بناء أو فرشا أو صيانة أو تجديدا، إنما يأتى ذلك تهيئة لمهمة أعظم وهى دور المسجد فى خدمة المجتمع روحيا وتثقيفيا ومجتمعيا، مضيفا فى تصريحات له اليوم، نسعى لأن يصبح المسجد قبلة حقيقية للمجمتع، يجدون فى رحابه السكينة والطمأنينة والأمن المجتمعي، وهو ما تسير فيه الوزارة بقوة سواء من حيث تأسيس فكرة المسجد الجامع وتطبيقها على أرض الواقع أم من حيث إعداد الأئمة وحسن تأهيلهم وصقل مواهبهم للقيام بهذه المهمة خير قيام.

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