اعرف الفرق بين توصيل الكهرباء القانونى وغير القانونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الفرق بين توصيل التيار الكهربائى بالشكل القانونى وغير القانونى، والنتائج المترتبة على كل منهما، وفيما يلي الفرق بين توصيل التيار الكهربائي القانونى والغير قانوني : اولا : التوصيل القانوني: تقديم طلب توصيل تيار من خلال شركة التوزيع التابع لها . الأوراق المطلوبة صورة "بطاقة مالك الوحدة وصورة عقد الملكية ". بعد انتهاء الإجراءات سيتم تركيب عداد كهرباء يحمل اسم مالك الوحدة . يتمتع المواطن بالمحاسبة الدقيقة على استهلاكة وفقاَ لأسعار الشرائح . يتمتع المشترك بخدمة مميزة وجودة عاليه .

ثانيا:التوصيل غير القانوني: اللجوء لتوصيل التيار بشكل غير قانوني يعرضك لغرامة مالية تصل للحبس. يتم المحاسبة بناء على تقدير محضر سرقة التيار الذى تحرره شرطة الكهرباء او الضبطية القضائية بشركات التوزيع. تعتبر القيمة التقديرية لمحضر السرقة غير معبرة عن الاستهلاك الفعلى للمواطن. يتعرض المواطن لانقطاعات وتذبذب التيار بشكل مستمر.

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