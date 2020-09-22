شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريون بيعملوا الخير بكل الطرق".. نظارات طبية لغير القادرين مجانا.... فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجارة لن تبور ومكسبها مضمون، وهى التجارة مع الخالق عز وجل، هذا هو ما يؤمن به خالد محمد الذى أطلق مبادرة نظارة الخير لغير القادرين مجانا فى محله البسيط للنظارات. وقال خالد محمد، خلال لقاء مع كاميرا الخليج 365، إن المكسب مع الله أفضل أي تجارة وأن ما يفعله ليس رياء، ولكن الدال على الخير كفاعله وأنه منذ فترة طويلة جعل نظارة مجانية لغير القادرين.

أوضح خالد، أنه لا يحتاج من طالب النظارة المجانية أى أوراق تثبت أنه غير قادر وإذا كان قادر على شرائها. Advertisements وأضاف خالد أن هذا الشخص يحاسبه الله وليس العبد وأتمنى أن كل شخص فى مهنته يخصص لغير القادرين جزاء من مهنته مثل الدكتور أو الصيدلى او محل سوبر ماركت.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "المصريون بيعملوا الخير بكل الطرق".. نظارات طبية لغير القادرين مجانا.... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.