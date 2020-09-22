شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى حصول مصرى على 294 ألف جنيه مستحقاته عن عمله بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول على مستحقات عامل مصرى يعمل لدى إحدى شركات المقاولات بالمملكة، بلغت إجماليها 70 ألفاً و500 ريال سعودى، أى ما يوازى 294 ألفاً و69 جنيها مصريا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى باسم الوزارة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن "حسن.م"، والذى كان يعمل بإحدى شركات المقاولات العامة بالرياض وحصوله على مستحقاته المالية النظامية المتأخرة لدى الشركة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

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وبالمتابعة مع مكتب التمثيل العمالى بالرياض، كشف الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس المكتب، عن أنه بعد تعثر المفاوضات الودية مع الشركة تم السير فى دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، وصدر الحكم لصالح العامل وإلزام الشركة بدفع مبلغ 70500 ريال .

وتم إصدار أمر تنفيذ للعامل من محكمة التنفيذ وبعد استلام العامل لأمر التنفيذ حضر إلى مقر المكتب العمالى للمساعدة فى تنفيذه، وعليه تم التصالح مع الشركة ،والتى قامت بتحرير شيك مصرفى بالمبلغ وتم إعطائهم مخالصة من العامل.

وطلب العامل مخاطبة مكتب العمل لاستخراج تأشيرة خروج نهائى، وحتى يستطيع العودة إلى أرض الوطن تم التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائى للعامل.