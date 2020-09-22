شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليون و565 ألف مؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بلغ 13 مليونا و565 ألفا و920 وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية بداية شهر سبتمر الجارى.

من جانبه أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن جميع كروت "ميزة " لأصحاب المعاشات يتم استخراجها مجاناً بدون أية رسوم إدارية، موضحا أن هذا التوجه يهدف استكمال خدمات الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستحقين، حيث قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات فة القطاع المصرفى من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدى أو الإلكترونى وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بتقديمها بما فى ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب .

وأوضح اللواء جمال عوض، أن هناك فترة زمنية ما بين 6 إلى 8 شهور سيتم تحويل كافة استحقاقات أصحاب المعاشات ممن يقومون بالصرف من منافذ الهيئة والبريد و البالغ عددهم ما يقارب 6.5 مليون مواطن إلى الصرف عن طريق كارت ميزة تدريجياً حيث تم تحويل ما يقارب من النصف مليون مواطن خلال الشهر الجارى.