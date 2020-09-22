شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة سداد مقدمات حجز وحدات متوسطى الدخل حتى 8 أكتوبر المقبل.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان وزارة الإسكان مد فترة سداد مقدمات حجز وحدات متوسطى الدخل حتى 8 أكتوبر المقبل.

الإسكان تعلن مد فترة سداد مقدمات حجز وحدات متوسطى الدخل حتى 8 أكتوبر المقبل

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم مد فترة سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، وسحب كراسات الشروط، حتى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020، وذلك لحجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، والتى تطرحها الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، لإتاحة فرصة لعدد أكبر من العملاء لحجز تلك الوحدات، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020.

الحكومة توافق على التعاقد مع سيمنز لإصلاح التوربينة البخارية ومولد الكريمات

وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "سيمنز" الألمانية للقيام بأعمال إصلاح التوربينة البخارية والمولد لمحطة الكريمات الشمسية الحرارية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1227.84 فدان، ناحية جنوب مدينة العاشر من رمضان؛ لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى نقلا من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة، وذلك طبقا للمخطط الرئيسى للمشروع الذى يتضمن: تخصيص مساحة 675.4 فدان تقريبا لمحافظة القاهرة، ومساحة 353.55 فدان تقريبا لمحافظة القليوبية، ومساحة 22.75 فدان تقريبا مخصصة لمخلفات الهدم والبناء، ومساحة 76.14 فدان تقريبا للتخلص من المخلفات الصناعية الخطرة، ومساحة 100 فدان تقريبا موقع مخصص كمدفن لصالح المجتمعات العمرانية الجديدة.

الحكومة توافق على إنشاء كلية الآثار بجامعة عين شمس

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن إنشاء كلية الآثار بجامعة عين شمس.

تميم يسجن أهله.. زوجة الشيخ طلال تناشد الأمم المتحدة لتحريره من الآسر

أفاد موقع آراب نيوز أن زوجة أحد أفراد العائلة المالكة القطرية الذى يقبع فى سجن فى الدوحة وجهت نداء يائس إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين للإفراج عن زوجها.

الحكومة تعلن تراجع أعداد مصابى كورونا 8.75 % مقارنة بالأسبوع الماضى

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

رئيس الوزراء: التحذير من ارتفاع مناسيب المياه حفاظا على أرواح المواطنين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد منملفات العمل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأشار فى مستهل الاجتماع إلى الزيارة التى قام بها مؤخرًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى إقامتها داخل العاصمة الإدارية، ومتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بها، منوهًا إلى أن عملية الانتقال ليست هى الأصعب، ولكن التحدى الأكبر هو تنمية الموارد البشرية، التى تتطلب عقد المزيدمن البرامج التدريبية لمختلف الموظفين المنتقلين للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التأكيد على أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف التحول الرقمى بكافة الأجهزة والجهات الحكومية.

وزيرة الصحة تستعرض مشاركة مصر فى تجربة "التضامن" السريرية الدولية

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

رئيس الوزراء يشدد على تشجيع وتفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأشار فى مستهل الاجتماع إلى الزيارة التى قام بها مؤخرًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى إقامتها داخل العاصمة الإدارية، ومتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بها، منوهًا إلى أن عملية الانتقال ليست هى الأصعب، ولكن التحدى الأكبر هو تنمية الموارد البشرية، التى تتطلب عقد المزيد من البرامج التدريبية لمختلف الموظفين المنتقلين للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التأكيد على أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف التحول الرقمى بكافة الأجهزة والجهات الحكومية.

"فتوى مجلس الدولة" توصى بفصل الموظف متعاطى المخدرات نهائيا

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفائهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد إجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية فى مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطى المخدرات.

وائل غنيم: محمد على كان نصاب فلوس ودلوقتى نصاب كلام ومنعرفش أجندته إيه

فضح الناشط السياسى وائل غنيم، محاولات المقاول الهارب محمد على، لإثارة الشعب المصرى ضد الدولة وزعزعة أمن واستقرار مصر من أجل تحقيق أجندته الخفية التى تهدف إلى الهدم لا البناء والتنمية، محذرًا الناس من اتباعه والوقوع فى خطأ المشاركة بتنفيذ أهدافه، وجاء هذا من خلال سخرية وائل غنيم من المقاول الهارب بإسبانيا.

وزير الرى يوجه بحصر المساكن المخالفة المتأثرة بارتفاع منسوب المياه واتخاذ إجراء بشأنها

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للجهات والهيئات المختلفة بالمحافظات وذلك لمتابعة الموقف المائى وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالى والاستعدادات لموسم الأمطار والسيول، ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الوزارة وخصوصًا المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع وكذلك التحول لتطبيق طرق الرى الحديثة.

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كواليس عودة الطفلة كنزى بعد العثور عليها داخل بيارة بالعاشر من رمضان

كشفت التحقيقات فى واقعة عودة الطفلة "كنزى" بنت مدينة العاشر من رمضان، بعد 6 أيام من اختفائها من الحضانة بالمجاورة 37، أن أحد أقارب الطفلة عثر عليها داخل بيارة تفتيش، مساء أمس، وقام باصطحابها لأسرتها، حيث تطوع العديد من الشباب للبحث عنها داخل بيارات التفتيش على مدار الأيام الماضية.

زيادة دعم الخبز والسلع التموينية لتوفير حياة كريمة لمحدودى الدخل.. فيديو

تسعى الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق إنجازات متعددة فى شتى القطاعات من بينها قطاع التموين والتجارة الداخلية، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة فئة محدودى الدخل، وهو ما يظهر فى زيادة الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية المدعمة بإجمالى دعم مالى يقدر بـ 89 مليار جنيه، وتوفير السلع التموينية والاستراتيجية للمواطنين، لتكفى لمدة 6 أشهر فى ظل انتشار فيروس كورونا.

عودة تدريجية للعمرة واستمرار تحذير الفيضان بموجز خدمات تليفزيون الخليج 365

بث تليفزيون الخليج 365، صباح اليوم موجزا لأهم أخبار الخدمات، أعده محمود حسن، وقدمته نسرين فؤاد. وبدأ الموجز من خبره الرئيسى، حيث يختتم اليوم الثلاثاء، مكتب التنسيق أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد الحكومية، وذلك فى تمام السابعة مساء، حيث قررت وزارة التعليم العالى مد باب التسجيل والذى كان مقررا إغلاقه أمس الإثنين.

إخلاء المبانى والحظائر وأقفاص السمك تحسبا لغمرها بالماء فى القناطر الخيرية

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس ومدينة القناطر الخيرية بقيادة اللواء محمد سالم رئيس المدينة، منشورا فى إطار الإجراءات الواجب اتخاذها تزامنًا مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل خلال الأيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل وحدوث غمر لأراضى طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى، والمتعدى عليها من واضعى اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية.

الملحق الثقافى بالكويت يؤكد تقديم 1600 طلب للالتحاق بالجامعات المصرية خلال يومين

كشف الملحق الثقافى المصرى لدى الكويت الدكتور عماد حشيش، عن تقدم نحو 1600 طالب مصرى وأجنبى حتى الآن، من إجمالى نحو 5 آلاف طالب، لتوثيق شهاداتهم؛ استعدادًا لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات المصرية، وقال حشيش -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع درجات الاستعداد داخل المكتب الثقافى لدى الكويت، منذ يوم الجمعة الماضية، قبيل 24 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة فى الكويت، لاستقبال الطلبة الراغبين فى توثيق شهاداتهم للالتحاق بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الإقبال منقطع النظير هذا العام، سواء من الطلبة المصريين أو غير المصريين.

"مصر مش بتبطل شغل".. أزمة كورونا لم تؤثر على عجلة الإنتاج (فيديو)

جائحة كورونا لم تترك دولة غنية أو فقيرة إلا وأثرت عليها، لكن فى مصر ورغم كافة التداعيات الاقتصادية للوباء، فإن عجلة الإنتاج لم تتوقف والدليل زيادة عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 بنسبة 15.4% وتراجع العجز الكلى إلى 7.8%، وتحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وارتفاع حركة الملاحة بقناة السويس بنسبة 4.7% لتصل إلى 9545 سفينة خلال النصف الأول من 2020، وتنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير بتكلفة مليار دولار، وافتتاح مطار العاصمة الدولى فى يونيو 2020 بسعة استيعابية 300 راكب/ساعة، وإنتاج أكثر من 64.5 ألف برميل من الزيت الخام يوميًا.

التعليم تتيح للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين أداء الامتحان إلكترونيا

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الامتحان الإلكترونى للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين، والذين تعرضوا لمشكلات تقنية وفنية خارجة عن إرادتهم ولم تمكنهم من أداء امتحان القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والتى عقد خلال الأسبوع الماضى،

مصر للطيران تسير اليوم 39 رحلة دولية وداخلية لنقل 4600 راكب

تسير شركة مصر للطيران، على مدار اليوم الثلاثاء، 39 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

مصر تشارك فى فعاليات الاجتماع رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة

افتتحت فعاليات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي بعقد الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة (1945 - 2020) تحت عنوان "75 عاما: المستقبل الذي نريده؛ الأمم المتحدة التي نحتاجها"، وذكرت الخارجية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية سامح شكرى ألقى بيان مصر أمام الاجتماع لطرح الرؤية المصرية في هذا الاجتماع الهام حول حاضر ومستقبل الأمم المتحدة والنظام الدولي المتعدد الأطراف.

وزيرة الهجرة تجيب على استفسارات بشأن آليات تصويت الناخبين خارج مصر

صرحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بأن الوزارة تحرص بين الحين والآخر على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، من خلال الرد على أسئلتهم وأيضًا نشر كافة الملصقات الإرشادية التفاعلية الخاصة بالانتخابات عبر منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جاء ذلك في إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للاستفسارات الواردة إليها من الناخبين المقيمين في الخارج حول انتخابات مجلس النواب المصري المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل.

ضبط عناصر مشاغبة حاولت التعدى على سيارة شرطة بقرية أبو رجوان بالبدرشين.. فيديو

صرح مصدر أمنى بأنه تم إلقاء القبض على العناصر المشاغبة التى حاولت التعدى على سيارة الشرطة بقرية أبو راجون بالبدرشين، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

أسعار تذاكر قطارات الصعيد بكافة أنواعها المكيفة والعادية والروسية

يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر خطوط الصعيد حاليا من القاهرة حتى أسوان بكافة القطارات المكيفة بأنواعها والعادية بأنواعها والروسية الجديدة التى تم بدء الدفع بها مؤخرا.