"مصر للطيران" تسير غدا 30 رحلة دولية وداخلية لنقل 4 آلاف راكب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 30 رحلة دولية ، غدا الأربعاء ، لعدة وجهات بالخارج ، بخلاف رحلاتها الاستثنائية ، والرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.
وقالت مصر للطيران في بيان صحفي ، اليوم الثلاثاء ، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، باريس، لندن، ميلانو، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، الرياض، المدينة، و ثلاث رحلات جوية إلي دبي، و 4 رحلات جوية إلي جدة و رحلتين إلي اسطنبول، و رحلتين إلي الدمام ورحلة استثنائية إلي عمان و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.
ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مكثفة مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.
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