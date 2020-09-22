شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالبحيرة بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدادات مكثفة تشهدها محافظة البحيرة لمواجهة ارتفاع منسوب نهر النيل خلال الأيام المقبلة، خاصة فى المناطق المتاخمة لفرع النيل برشيد، وفى هذا السياق قامت المحافظة بإرسال خطابات لرؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية الموجودة على أراضي الدولة والمعتدى عليها من قبل المخالفين، لتفادي أضرار غرق الأراضي الزراعية وحفاظاً على أرواح المواطنين، ولهذا قامت الوحدات المحلية بدفع سيارات تجوب الشوارع لتحذير المواطنين من مغبة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وآثاره على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

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