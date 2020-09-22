شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس عودة الطفلة كنزى بعد العثور عليها داخل بيارة بالعاشر من رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت التحقيقات فى واقعة عودة الطفلة "كنزى" بنت مدينة العاشر من رمضان، بعد 6 أيام من اختفائها من الحضانة بالمجاورة 37، أن أحد أقارب الطفلة عثر عليها داخل بيارة تفتيش، مساء أمس، وقام باصطحابها لأسرتها، حيث تطوع العديد من الشباب للبحث عنها داخل بيارات التفتيش على مدار الأيام الماضية.

وتبين من التحقيقات أنه بتتبع كاميرات المراقبة لحظة تلقى البلاغ من أسرة الطفلة، فإن الطفلة خرجت بمفردها من الحضانة، ما يؤكد عدم تعرضها للخطف، ويرجح أن أحد الأهالى عثر عليها أثناء سيرها بالشارع واصطحبها للعيش مع أسرته ورعايتها، وبعد علمه بتحرير أسرتها محضرا خشى توجيه مساءلة قانونية له فقام بترك الطفلة وأثناء سيرها سقطت فى بيارة التفتيش.

وقامت أسرة الطفلة باصطحابها لحظة العثور عليها إلى مستشفى خاص لتوقيع الكشف الطبى عليها، وتبين أن حالتها جيدة، وعمت حالة من الفرحة بين أهالي المجاورة بعد عودة الطفلة، وأعرب والدها عن تقديره لجهود رجال البحث الجنائى والأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانى العاشر فى البحث عن نجلته والتحرك السريع فور تقديمه بلاغا بالقسم.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "محمد أبو العينين" عامل، مقيم بالمجاورة 37 بالعاشر من رمضان، باختفاء طفتله "كنزي" سنتين وشهر، من حضانة "التوحيد" التابعة لجمعية الأنوار المحمدية" بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وذلك منذ 7 أيام.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة مدير المباحث الجنائية، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، لكشف غموض الواقعة وإعادة الطفلة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مربية الأطفال المسئولة بالحضانة، والتى تبين تورطها بالإهمال فى الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.اربعة أيام، وإخلاء سبيل مديرة حضانة التوحيد بالمجأورة 37 دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، ومدير الجمعية التابعة لها الحضانة بكفالة قدرها 10000 جنيه.

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