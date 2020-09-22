مصادرة 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 3 أطن دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى داخل داخل مجزر لذبح الدواجن بمنطقة عين شمس. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بعين شمس، بحوزته 3 أطنان "دواجن– مقطعات دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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