بتعاملات 40 مليون جنيه.. ضبط شخص اشترك مع آخر في الاتجار بالنقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالمنيا، أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغ 40 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، أفادت قيام شخصين (صاحب شركة استثمار عقاري، حاصل على دبلوم "يعمل بالخارج"- مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية، بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإعادة إرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (40 مليون جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.