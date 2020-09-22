ضبط سيدة استولت على 2,5 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية إحدى السيدات لاستيلائها على أكثر من 2,5 مليون جنيه من بعض المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها واستثمارها لهم في بعض الأنشطة التجارية مقابل أرباح مالية.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (4) مواطنين-مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
أسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وتوصلت إلى قيام (إحدى السيدات–مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال إدارة المطاعم وتجارة المفروشات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2586000جنيه) مقابل حصولهم على أرباح مالية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
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