ضبط سيارة محملة 10 آلاف عبوة "تونة" غير مطابقة للمواصفات في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت مباحث إدارة شرطة البيئة والمسطحات من ضبط سيارة محملة 10800 علبة "تونة" غير مطابقة للمواصفات في الفيوم. كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم تمكنت من ضبط ( 225 كرتونة تونة بإجمالي 10800 علبة وزنت حوالي 1 طن و 512 كيلو جرام "تونة" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات) مُحملة على سيارة قيادة مدير شركة استيراد وتصدير ، ومقيم بالجيزة ؛ حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة جرائم الغش التجاري وضبط الأغذية غير المطابقة للمواصفات .

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