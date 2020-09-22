محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عاطل انتحل صفة موظف بحي مصر القديمة للنصب على المواطنين.

تبلغ للمقدم شادي الشاهد، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي "قيمة التصالح في مخالفة العقار سكنه وملك والده" وبطاقة الرقم القومي خاصته عقب إيهامه بأنه أحد موظفي الحي التابع له العقار.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع الجنوب، ومن خلال تكثيف الجهود تم تحديد المتهم، وتبين أنه عاطل مقيم بمحافظة الجيزة له ملعومات جنائية.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان عبد الرحمن يوسف وأحمد مصلح، معاونا المباحث، من ضبطه وبمواجهته أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، اعترف بانتحاله صفة موظف بالحي للنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم.

تم بإرشاد المتهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وهاتفان محمول قام بشرائهما من متحصلات الواقعة.

بإستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أمين سند، مساعد فرقة مصر القديمة، والعقيد أحمد يسري، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.