بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي.. ضبط المتهمين بالتنمر على شخص في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية، طالبين لاتهامهما بالتنمر على شخص وإلقاء قطعة حجرية تجاهه بقصد السخرية.
كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يقوم بإلقاء قطعة حجرية على آخر تبدو عليه علامات عدم الاتزان النفسي بقصد الاستهزاء به وإثارة سخرية المارة عليه.
أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب الواقعة (طالبين "17، 20" - مقيمان بمركز الخانكة بالقليوبية)؛ ألقى أحدهما قطعة حجرية تجاه شخص "معاق ذهنياً" أثناء تواجده بأحد الشوارع بدائرة المركز للسخرية منه والتنمر عليه، بينما قام الآخر بتصوير الواقعة بهاتفه المحمول، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساباته الشخصية لجعلها مادة السخرية بين المتابعين.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة المُشار إليها، وضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة الخاص بأحد المتهمين وبه مقطع الفيديو.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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