محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري، إنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بمشروع زد إيست بالقاهرة الجديدة، وسيتم طرح المرحلة الثانية في معرض سيتي سكيب المقبل.
وأضاف ساويرس، خلال مؤتمر صحفي، إنه المرحلة الثانية شملت التعاقد مع 3 شركات هي: أوراسكوم للإنشاءات، والرواد للمقاولات وريدكون للتعمير، وذلك لتنفيذ أعمال بقيمة 5 مليارات جنيه.
وأوضح ساويرس إنه تم التقدم للموافقة على إنشاء برجين إضافيين، وفي انتظار الموافقة اللازمة للبدء في المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس: 3 شركات مقاولات تنفذ أعمال بـ 5 مليارات جنيه في "زد إيست" القاهرة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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