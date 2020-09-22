أخبار مصر | موعد والربط... أبرز ملامح نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد والربط... أبرز ملامح نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار عن بدأ تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة من يوم الخميس الماضي الموافق 17 سبتمبر، لتستمر لمدة ٦ أيام، ومن المقرر إعلان نتيجة التنسيق نهاية الأسبوع الحالي.

وبلغ الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز ملامح نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثالثة:

عدد طلاب الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم:

كشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، عن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، حيث بلغ 10 آلاف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 20202021 في اليوم الاول من التنسيق.

وأشار عطا الي أن عدد الطلاب المتقدمين حتى أمس الإثنين، وصل الي 180 ألف طالب وطالبة قبل إغلاق مرحلة التنسيق.

مد فترة التنسيق:

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أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي قرارًا بمد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجارى.

وجاء ذلك القرارا حرصا على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التى تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقى الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

موعد إعلان نتيجةً المرحلة الثالثة:

ومن المقرر أن يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 للكليات والمعاهد في نهاية الأسبوع الجارى، ثم إعلان مرحلة التحويلات لطلاب المرحلة للبدء فى إرسال كشوفات الطلاب للجامعات.

رابط نتيجة المرحلة الثالثة:

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من خلال بوابة الحكومة المصرية وهذا الرابط

https:tansik.egypt.gov.egapplicationCertificatesThanwydefaultThanwy.aspx