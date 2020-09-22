أخبار مصر | "صناعة النواب" تطالب بتنفيذ تكليفات الحصول على المجمعات الصناعية وزيادة الصادرات لأفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "صناعة النواب" تطالب بتنفيذ تكليفات الحصول على المجمعات الصناعية وزيادة الصادرات لأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده التام لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بضرورة تسهيل اجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية، مطالبًا من الحكومة بوضع خطة وبرنامج تنفيذى لتسهيل هذه الاجراءات.

وأكد " عامر " فى بيان له اصدره،اليوم الثلاثاء، الأهمية القصوى للقضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لمتابعة أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة خاصةً جهود الدولة لتعميق المنتج المحلي للاستفادة من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وكذلك البرامج القومية لدعم الصادرات، مشيدًا بتوجيه الرئيس السيسى بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.

كما طالب رئيس صناعة النواب، من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتوفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية وفق احتياجاتها خاصةً ما يتعلق بتذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات وذلك بهدف إمداد الدول الأفريقية باحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، تفعيلًا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية والاتفاقيات الأخرى التي تجمع مصر بمختلف أقاليم القارة، مؤكدًا أهمية هذا التكليف الرئاسى خاصة أن الأسواق الإفريقية من أفضل الأسواق الواعدة والكبيرة والتى يمكن أن تكون من أهم الأسواق أمام حركة.الصادرات المصرية

السيسى يوجه بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية

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وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة، خاصةً جهود تعميق المنتج المحلي للاستفادة من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وكذلك البرامج القومية لدعم الصادرات.

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.

كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات.

كما تم استعراض برنامج الوزارة لدعم الصادرات والمخصصات المالية في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية من خلال المشروعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك الترويج للاستثمارات المصرية في أفريقيا، بما فيها منتجات الرخام والجرانيت المنتجة في مجمع الجلالة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وزيادة التبادل التجاري ثنائيًا وإقليميًا مع الدول الأفريقية.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية وفق احتياجاتها، خاصةً ما يتعلق بتذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وذلك بهدف إمداد الدول الأفريقية باحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية، وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، تفعيلًا لاتفاقية التجارة.الحرة الأفريقية القارية والاتفاقيات الأخرى التي تجمع مصر بمختلف أقاليم القارة