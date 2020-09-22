أخبار مصر | بالتعاون مع معهد جوتة الألماني.. طلائع الشباب والرياضة تجري تدريبات المدربين "تحدي المعتاد"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع معهد جوتة الألماني.. طلائع الشباب والرياضة تجري تدريبات المدربين "تحدي المعتاد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يهدف البرنامج الي إعداد مجموعة من المدربين المؤهلين لنقل الخبرات لفئة الطلائع فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي والتنمر والذي يقوم علي خلق مساحات لتبادل الخبرات بين المشاركين والمشاركات العاملين مع النشء والشباب في مراكز الشباب والمدارس، ودعمهم لتيسير ورش تدريبية ناجحة.
و تناول البرنامج التدريبي، مفهوم المساحات الآمنة في نطاق مشروع تحدي المعتاد، ومعايير المساحات الآمنة وكيفية خلقها من خلال آليات وارشادات، وتعريف قضايا النوع الاجتماعي والادوار المبنية عليه التنمر وعلاقته بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وخلال التدريبات، تم إستخدام العديد من تقنيات التعلم الالكتروني التفاعلي التي تهدف لمساعدة المشاركين على استيعاب المحتوي العلمي وتمكينهم من تطبيق هذه التقنيات فيما بعد مع النشء في مراكز الشباب والمدارس المختلفة.