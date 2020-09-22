مصر | مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (2191) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:

ضبط ( 2،900 طن "دواجن– مقطعات دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بعين شمس (بمحافظة القاهرة).

ضبط (2،200 طن "أرز أبيض- مكرونة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالباجور (بمحافظة المنوفية).

ضبط ( 3،144 عبوة "مقرمشات" مدون عليها إسم إحدى العلامات التجارية) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدمنهور (بمحافظة البحيرة).

ضبط (1،200 طن "سكر تموينى مدعم"- 400 عبوة "زيت تموينى مدعم" مخصصان ربطًا على البطاقات التموينية) قام مالك بدال تموينى ببنها (بمحافظة القليوبية) بعدم صرفها للمواطنين وتجميعها دون وجه حق تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح ماديًا جراء ذلك).

ضبط من قبل مالك مخبز بلدى ببلبيس (بمحافظة الشرقية) لقيامة بالتصرف فى (2،200 طن دقيق بلدى مدعم وبيعها بالسوق السوداء قدرت بمبلغ مالى 11990 جنيهًا).

ضبط ( 10 طن "أسمدة زراعية" معبأة داخل أجولة تحلمل علامة تجارية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسلجة بوزارة الزراعة) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بالباجور (بمحافظة المنوفية).

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ضبط ( 3،505 طن "مقطعات لحوم – مفروم دواجن - لحوم مستوردة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية- 2طن زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات تابع لسلسلة مطاعم بـ6 أكتوبر ثالث (بمحافظة الجيزة).

ضبط ( 71،040 قرص "فيتامينات"، 592 عبوة مكملات غذائية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة للمكملات الغذائية بدون ترخيص بـ6 أكتوبر أول (بمحافظة الجيزة).

ضبط ( 25،512 جهاز وقطعة مستلزمات طبية "جهاز قياس ضغط - سماعة طبيب- جوانتى- مشرط طبى- خافض لسان "بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بالسيدة زينب (بمحافظة القاهرة).

تجميع (1،400 طن "سكر تموينى مدعم"- 600 عبوة "زيت تموينى مدعم" مخصصان ربطًا على البطاقات التموينية من قبل مالك بدال تموينى بالساحل (بمحافظة القاهرة) وقيامه بعدم صرفها للمواطنين تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح ماديًا جراء ذلك).

ضبط المسئول مخبز بلدى بمدينة السلام (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإستيلاء على مبلغ (372،098 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية).

فى مجال ضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى تم ضبط عدد (7) قضايا تجميع سجائر بغرض بيعها بأزيد من السعر المقرر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بإجمال مضبوطات (4490) عبوة سجائر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

