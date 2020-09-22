مصر | إحباط ترويج كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية المجهولة المصدر بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية المجهولة المصدر بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 71،040 قرص "فيتامينات"، 592 عبوة مكملات غذائية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة للمكملات الغذائية بدون ترخيص بـ6 أكتوبر أول بمحافظة الجيزة.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وفي مجال ضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى تم ضبط (7) قضايا تجميع سجائر بغرض بيعها بأزيد من السعر المقرر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بإجمال مضبوطات (4490) عبوة سجائر.

