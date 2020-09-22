مصر | ضبط عاطل لانتحاله صفة موظف والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد المواطنين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لانتحاله صفة موظف والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة إنتحال صفة موظف بأحد أحياء القاهرة والإستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه، والإستيلاء منه على مبلغ مالى "قيمة التصالح فى مخالفة العقار سكنه وملك والده" وكذا بطاقة الرقم القومى خاصته عقب إيهامه بأنه أحدى موظفى الحى التابع له العقار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تكثيف الجهود تم تحديد المتهم، وتبين أنه (عاطل- مقيم بمحافظة الجيزة "له ملعومات جنائية").

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإنتحاله صفة موظف بالحى بقصد النصب على المواطنين، والإستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

تم بإرشاد المتهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وهاتفى محمول قام بشرائهما من متحصلات الواقعة.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بالنصب عليه، والإستيلاء منه على مبلغ مالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.