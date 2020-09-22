مصر | كشف ملابسات واقعة احتجاز أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية بالمعادي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات واقعة احتجاز أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة إحتجاز أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية وضبط مرتكبى الواقعة وتحرير المختطف.

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بالتوجه لمقابلة بعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأميرية، وفى وقتٍ لاحق وحال قيام زوجته تحمل نفس الجنسية بالتواصل معه هاتفيًا تجاوب معها أحد الأشخاص وأخبرها بقيامه بإختطاف المذكور وطلب مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعومات توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (9) أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (5) منهم، وبمواجهتهم أقروا بأنه نظرًا لسابقة قيام المجنى عليه بالإشتراك مع آخر "يحمل جنسية دولة أجنبية" بالنصب على أحد المتهمين، والإستيلاء منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بقدرتهما على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار" بإستخدام مادة كيميائية، مما أثار حفيظته فخطط لإختطافه ومساومة زوجته على دفع المبلغ المالى المشار إليه نظير إطلاق سراحه وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين، وتم إستدراج المجنى عليه للتقابل معهم بدعوى رغبتهم فى تحويل بعض الأوراق إلى عملات أجنبية، وفور وصوله قاموا بإصطحابه داخل سيارة، وتوجهوا لإحدى الورش محل عمل أحد المتهمين، وقاموا بإحتجازه وحاولوا إكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وخشية إفتضاح أمرهم قام إثنين من المتهمين بإصطحابه لمصحة لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، وإحتجازه بداخلها بدعوى علاجه من الإدمان "دون علم القائمين عليها بحقيقة الواقعة".

Advertisements

تم بإرشاد المتهمين المضبوطين التوصل لمكان إحتجاز المجنى عليه وإطلاق سراحه من داخل المصحة المشار إليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وإتهمهم بإختطافه وإحتجازه.

كما تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية جارى تكثثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.