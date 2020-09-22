مصر | جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابيةأبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها )بضائع أجنبية الصنع- هواتف محمول- قطع غيار ماكينات طباعة) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (400 ألف جنيه).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (26) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح،إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين وعاملين، مخالفات مسطح مائى، سرقة، سلاح أبيض).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1035) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (131) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (8) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

