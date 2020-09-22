مصر | ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بالغربية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين بالغربية والإستيلاء على أموالهم بزعم إلحاقهم للعمل بوظائف حكومية.

تبلغ للإدارة من ( عدد 3 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاقهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية بالغربية، مدعيا علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

أكدت تحـــريـــات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا إحتياليا فى الإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين وقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد (خلافا للحقيقة) وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى قدره (150 ألف جنيه) من الشاكيين زاعمًا مقدرته على إلحاقهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أنكر إرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

