مصر | ضبط تشكيل عصابي بأسيوط عقب قيامهم بسرقة 4 مواطنين بالإكراه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي بأسيوط عقب قيامهم بسرقة 4 مواطنين بالإكراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط عقب قيامهم بسرقة أربعة مواطنين بالإكراه.

فقد تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من ( عدد 4 مواطنين ) بأنهم حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز إستوقفهم مجهولين وبحوزتهم أسلحة بيضاء وإستولوا منهم على بعض متعلقاتهم الشخصية ( عدد 3 هواتف محمولة، مبالغ مالية ) كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم وبحوزته المسروقات، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

