مصر | ضبط مرتكب واقعة سرقة منزل بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكب واقعة سرقة منزل بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط القبض على ضبط مرتكب واقعة سرقة منزل.

فقد تبلغ لقسم شرطة ثانى أسيوط بمديريرة أمن أسيوط من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية - جهاز لاب توب) من داخل مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط وقطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( سباك – مقيم بالمنيا ) وإختبائه لدى أحد أقاربه بمحافظة الغربية.

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عقب تقنين الإجراءات والإشتراك مع مديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته (جهاز لاب توب - مجموعة من الفيزا كارت – خاصة بالمجنى عليه) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بتصرفه بالبيع فى المشغولات الذهبية لمالك محل مشغولات ذهبية بالمنيا.

عقب تقنين الإجراءات والإشتراك مع مديرية أمن المنيا تم ضبطه وأرشد عن المسروقات، وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

