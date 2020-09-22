مصر | ضبط مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الاجهزة الأمنية فى ضبط مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان بالجيزة.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (فلتين مستأجرتين بمنطقة شبرا منت بالجيزة ) يتم إدارتهما كمنشأتين طبيتين (لعلاج الإدمان) بدون ترخيص وإحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلهما وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة.

كما أمكن ضبط (عدد 7 أشخاص من القائمين على إدارة الفلتين "لهم معلومات جنائية") وكذا ضبط (عدد 102 شخص من المتعاطين) مُحتجزين بدون وجه حق داخل الفلتين ومتواجدين من فترات مختلفة، وكذا ضبط (2 أمبول مخدر – 1000 قرص مهدئ للحالة النفسية – 120 قرص من أدوية التأمين الصحى – 5 سجل دفترى لإثبات النزلاء – مبالغ مالية مُحصلة من النزلاء – 2 شهادة طبية "مزورة") وتبين وجود مخالفات بالفلتين عبارة عن (إدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص – عدم وجود تجهيزات طبية بالمكان – عدم توفير وسائل السلامة الصحية بالموقع ).

بمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات ما يحصلون عليه من الأشخاص المدمنين المحتجزين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

