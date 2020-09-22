مصر | كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بالتنمر على أحد الأشخاص بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بالتنمر على أحد الأشخاص بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لواقعة تنمر بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية يظهر خلاله شخص يقوم بإلقاء قطعة حجرية على آخر تبدو عليه علامات عدم الإتزان النفسى بقصد الإستهزاء به وإثارة سخرية المارة عليه.

فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (طالبين سنى "17، 20" - مقيمان بمركز الخانكة بالقليوبية)، حيث قام أحدهما بإلقاء قطعة حجرية تجاه أحد الأشخاص "معاق ذهنيًا" أثناء تواجده بأحد الشوارع بدائرة

المركز بقصد السخرية منه والتنمر عليه، وقيام الثانى بتصوير الواقعة بهاتفه المحمول، ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعى من خلال حساباته الشخصية لجعلها مادة السخرية بين المتابعين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة المُشار إليها، وضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة الخاص بأحد المتهمين وبه مقطع الفيديو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

