مصر | مواصلة جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مواصلة جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغ 40 مليون جنيه.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين (صاحب شركة إستثمار عقارى، حاصل على دبلوم "يعمل بالخارج" - مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإعادة إرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت (40000000 جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

