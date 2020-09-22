مصر | ضبط سيدة لاستيلائها على أكثر من 2,5 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط سيدة لاستيلائها على أكثر من 2,5 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإستيلائها على أكثر من 2،5 مليون جنيه من بعض المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى بعض الأنشطة التجارية مقابل أرباح مالية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (4) مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

فقد أسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وتوصلت إلى قيام (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال إدارة المطاعم وتجارة المفروشات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2586000 – إثنان مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح مالية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

